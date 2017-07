Burladingen Moderne Anlage ist jeden Cent wert

Die neue Schneckenpresse – sie presst das Wasser aus dem Klärschlamm, damit der weiter verarbeitet werden kann –­ ist seit Anfang des Jahres in Betrieb und so modern, dass gelegentlich Kollegen aus der Region in der Fehlastadt vorbeischauen, um sich bei dem 41-Jährigen Chef der Burladinger Kläranlage über die Technik und Funktion zu informieren. Viele von ihnen arbeiten noch mit einer Kammerfilterpresse. Eine, wie sie bis vor Kurzem auch in Burladingen im Einsatz war, und wie sie auch noch ausgemustert neben der neuen Anlage in einem der Funktionsgebäude der Burladinger Kläranlage steht. Bewährt sich die neue Schneckenpresse, soll auch diese abgebaut werden.

Sie ist seit 1982 in Betrieb und war heftig in die Jahre gekommen. Wie es alte Maschinen eben so an sich haben, war sie mittlerweile reparatur- und störanfällig und sehr aufwendig zu bedienen, erläutert Engel. Aus jeder der vielen Kammern musste nach dem Pressvorgang einzeln der entwässerte Schlamm herausgekratzt werden. "Da war einer den ganzen Tag damit beschäftigt", erläutert der Abwassermeister.

Und: Es war auch nicht ganz ungefährlich. Denn da mit dem alten System für den Pressvorgang unter anderem Kalk und Eisendreichlorid zugesetzt werden musste, sind Ammoniak-Dämpfe entstanden. Seit 2014 überlegten sich die Abwassertechniker, der Abwassermeister und die Burladinger Kämmerei also die Anschaffung einer neuen Anlage. Nur zwei Firmen gibt es in Deutschland und eine in Österreich, die komplizierte Schneckenpressen bauen.