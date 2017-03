Burladingen Mit Roller und Zelt in die Flitterwochen

Lothar und Gusti Mathe verbindet viel. Beide wurden 1932 geboren und beide kamen auf der Flucht über mehrere Zwischenstationen nach Burladingen. Auf dem Lastwagen wurden die Neuankömmlinge nach Burladingen gebracht. Da beide Familien damals zum Pflanzen eingeteilt waren, kam man sich näher. Bereits am 8. März 1957 heirateten die Beiden standesamtlich im Burladinger Rathaus, die kirchliche Hochzeit folgte rund zwei Jahre später in der evangelischen Kirche in Gauselfingen. An die Flitterwochen erinnert sich das Ehepaar noch genau: Mit Roller, Zelt und Kochtopf ging es in zum Zelten nach Überlingen an den Bodensee.

Zunächst wohnten die Eheleute im Wasen in Burladingen. 1960 entstand im heutigen Lenauweg die so genannte GEWOG-Siedlung, wo 25 Familien gemeinsam in Eigenleistung nach Feierabend Haus um Haus fertig stellten. Der Ehe entsprangen die Söhne Ralf, Jörg und Frank. Das Glück komplett machten zunächst die Enkelkinder Anja und Alexandra. Heute sind Gusti und Lothar auch stolze Urgroßeltern von Isabel und Felix.

Während Lothar Mathe zunächst bei der Firma Benedikt Fauler und später bei Ambrosius Heim als Stricker arbeitete, war Gusti Mathe dort 40 Jahre als Näherin tätig. Lothar Mathe baute bei der Firma Ambrosius Heim den Betriebsrat mit auf, war später dessen Vorsitzender und ging 1995 als freigestellter Personalratsvorsitzender in Rente. Noch heute ist er Vorsitzender des IG-Metall-Seniorenkreises.