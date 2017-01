Burladingen Mit Herzblut: "Du bist die treibende Kraft!"

Im Bereich des hinteren Eingangs zur Festhalle wurden Lampen mit Bewegungsmeldern installiert. Dieses soll auch 2017 im Rathaus geschehen. In ihrem Jahresrückblick wies Barth-Lafargue darauf hin, dass es in einer immer komplizierter werdenenden Welt um so wichtiger werde, ein Fundament zu haben, auf das man bauen könne, das Kraft und Halt gibt. "Wir können in Melchingen zufrieden und stolz darauf sein, was wir 2016 erreicht haben", sagte sie.

Melchingen hatte 2016, 939 Einwohner, es gab vier Geburten, acht Sterbefälle und sieben Eheschließungen. Die Einwohnerzahl ist leicht gestiegen. Der Ortschaftsrat tagte zehnmal, und die Arbeitsgruppen berieten sich achtmal.

Dabei wurden neun Baugesuche genehmigt, die Farbe der Urnenstehlen auf dem Friedhof wurde festgelegt, der Flächennutzungsplan fortgeschrieben und über die Unterbringung von Flüchtlingen informiert.

Großen Raum nahm die Gestaltung des Vorplatzes vor Festhalle, Rathaus und Lindenhof in Anspruch. Ferner beschäftigten sich die Gremien mit dem Themenwanderweg, der Bedarfsplanung für den Kindergarten. Der Ortschaftsrat legte zudem die Prioritäten für 2017 fest und verpachtete die Jagd neu. Im Gewerbegebiet "Steinbraike" und im Baugebiet "Heintal 2" konnte je ein Bauplatz verkauft werden. Seit 1. Juli 2016 arbeitet der neue Frohnmeister Vito Scavo in Melchingen.

Die Liste der Maßnahmen, die im vergangenen Jahr umgesetzt werden konnten, ist lang. Angefangen bei der Durchgangsstraße zu den Bauplätzen im Heintal, der Buslinie nach Mössingen, bis hin zur Schotterung des Wanderparkplatz am Weiherbach war eine Menge vollendet worden.

Bei den Umweltaktionstagen, so lobte Barth-Lafargue, hätten viele Melchinger Bürger und Vereinsmitglieder unzählige Stunden zum Wohle der Gemeinde gearbeitet. "Ohne das an zahllosen Stellen geleistete Engagement und die ehrenamtliche Arbeit wäre vieles, was unsere Gemeinde so lebenswert macht nicht vorhanden", so die Ortsvorsteherin.

Für 2017 sind die Sanierung des Platzes vor der Festhalle, Parkplatz und Bushaltestelle sowie des Fußweges im Bereich des alten Friedhof und des Spielplatzes am Köbele geplant. Für den Fronmeister gibt es ein neues Fahrzeug, und im Rathaus sollen die Lampen im Flur ausgetauscht werden. Desweiteren sind Lärmschutzmaßnahmen für den Kindergarten und die Befahrung der Kanäle vorgesehen.

Horst Lamparth bedankte sich bei Barth-Lafargue für ihre Arbeit, die sie, wie er sagte, "mit viel Herzblut verrichte". "Du bist die treibende Kraft", sagte er weiter und überreichte einen Blumenstrauß. Anschließend lud die Ortsvorsteherin ihre Räte und Bürger zum Umtrunk ein.