Burladingen Mit einer Kiste voller Erinnerungen

Burladingen-Melchingen. Am Freitag feierte das Stück in den Räumen der Familie Burmeister-van Dülmen in Melchingen Premiere. Ein Wagnis mit unbekanntem Ausgang, wie es ein Verantwortlicher nannte, aber wer nichts wagt, gewinnt nichts. Um es vorweg zu nehmen: Das Wagnis gelang. Rund 25 Besucher hatten es sich auf den Sesseln und Stühlen des Wohnzimmers bequem gemacht und harrten dem Auftritt von Franz Xaver Ott, dem Soloschauspieler des Abends.

Fast unauffällig betrat er den Raum, baute seine Requisiten auf: ein kleiner Teppich, eine alte Holzkiste, eine Lampe, ein Notenständer, das ist alles, was er braucht. Ein tiefes Durchatmen, und dann stellt er sich und sein Ansinnen vor. Das Theater wolle dem Zuschauer näher kommen, und deshalb sei er da. "Lachen" heißt die Geschichte um einen Schauspieler, der mit einer Kiste voller Erinnerungen an die eindrücklichsten Momente seiner Bühnenkarriere in das Wohnzimmer kommt.

Doch im privaten Raum wird auch er privat. Er schweift vom Thema ab und hadert mit sich, seinem Beruf, mit der Welt, mit dem Publikum und mit dem Lachen. Mit Lach-Yoga-Übungen, absurden Musikeinlagen und verzweifelter Komik nimmt er das Publikum mit auf die Suche nach dem wahrhaftigen Lachen. Das Lachen, so sinniert er, sei ein Schock der Erkenntnis, wenn das bisherige Wahrnehmungsgemenge mit der Realität nicht mehr übereinstimme. An Komik kaum zu überbieten war Otts Demonstration des Beifallklatschens in den verschiedensten Variationen und sein Hinweis, dass man das Maß der Zivilisation daran ablesen könne, welche Clowns das Land habe. Echtes Lachen sei nicht leicht verdaulich, und für manchen sei es peinlich, über sich selbst zu lachen.