Burladingen Mit der Kamera überm Kochtopf

Burladingen. Dabei fühlte das Kamerateam dem Küchenteam auf den Zahn. Welche der Ratschläge des Sternekochs konnte man in der Hendl-Alb umsetzen und was sagen die Gäste? Wie läuft es mit den Köchen Johannes Nerz und Josef Rücker, die Dehner auf Rosins Anraten eingestellt hat, um für sich selber den Rücken frei zu bekommen? Und wie verbringt Diana Dehner das etwas mehr an Freizeit, dass die Änderungen mit sich brachten?

Gedreht wurde deshalb nicht nur in der Küche und im Gastraum, sondern auch im Burladinger Wald und auf der Wiese. Co-Stars dabei: Die Vierbeiner der begeisterten Hundehalterin. Auch Teile des Konzerts der Band "Chairs in the Alley" am Samstagabend hielt das Kamerateam fest. Aber nicht nur über Events, Vorträge und das Mehr an Freizeit freut sich die 40-jährige Wirtin.

"Jetzt kann ich endlich meinen Gästen ein vernünftiges Essen anbieten und habe Köche, die Ideen haben", bewertet sie die Veränderungen in ihrem Lokal im Gewerbegebiet. Die beiden erfahrenen Küchenchefs nehmen ihr nicht nur das Kochen ab, sondern auch den Einkauf und die Bestellung und sorgen dafür, "dass wir immer mal was anderes auf der Karte haben", sagt die 40-Jährige.