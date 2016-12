Burladingen Mit Ausdauer und Leidenschaft am Beckenrand

Erwin Ritter würdigte die Verdienste Meyers für die DLRG-Ortsgruppe, die er 1971 mit gründete, bei der er bis 2005 technischer Leiter war und das Amt bis 2012 stellvertretend ausübte. In seiner Laudatio erinnerte der TSV-Vorsitzende Dieter daran, dass Hans-Walter ("HW") Meyer 1970 in den TSV eintrat und nach Fertigstellung des Hallenbades im Jahr 1970 zu den Gründungsmitgliedern der Schwimmabteilung gehörte. Von 1974 an sei er 41 Jahre lang deren Leiter gewesen. "Mit der ihm eigenen Geradlinigkeit und Leistungsbereitschaft erwarb er sich in all der Zeit allgemeinen Respekt und Anerkennung. Er führte die Burladinger Schwimmer über mehr als vier Jahrzehnte hinweg zu großartigen Leistungen und Erfolgen." Für seine Verdienste im Verein wurde Meyer mit der Ehrenmitgliedschaft des TSV Burladingen ausgezeichnet. Vom WSV sei er für seine Verdienste im Schwimmsport mit der Ehrenplakette, den Ehrennadeln in Silber und Gold sowie dem Ehrenbrief geehrt worden.

Ein Stehempfang schloss sich dem Festakt an.