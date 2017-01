Burladingen Melchingen: Neues Prinzenpaar schnell gefunden

Vorausgegangen war dem Ball ein kleiner Umzug durch das närrisch geschmückte Dorf. Angeführt von den Lauchertmusikanten, gefolgt von den Prinzengarden, Elferrat, einer großen Schar Hexen und Bären wurde der Narrenbaum bei leichtem Schneetreiben an seinen Platz am Rathaus gebracht. Routiniert hievten die Männer der Narrhalla Klein-Berlin den 25 Meter langen Baum in die Höhe.

Dann ging es in die warme Festhalle. Roland Schanz führte als "Deutschlands schönster Präsident" durch das Nachmittagsprogramm. Den Anfang machten die Lauchertmusikanten mit ihrer Dirigentin Annette Fischle, die alte Fasnetsschlager spielten. Zackig und schwungvoll tanzen die 14 Mädchen der mittleren Garde ihren Marsch. Einstudiert hatten die gelungene Choreografie Luisa Schneider und Bianca Schanz. Eine schaurig-schönen und akrobatischen Hexentanz führten die Burghexen vor. Sie werden trainiert von Marcel Mayer, Raphael Hirlinger und Florian Schanz.

Getreu dem Motto der diesjährigen Fasnet ("Vom großen Elefanten bis zum kleinen Floh – herzlich willkommen im Klein-Berliner Zoo") standen die Klein-Berliner Humoristen als Tiere verkleidet auf der Bühne. Nicht nur Oma und Opa waren begeistert, als die kleine Prinzengarde ihren Löwenzahn-Tanz aufführte. Anmutig und federleicht schwebten sie über die Bühne. Trainiert werden sie von Juliane Brandstetter und Melanie Hirlinger.