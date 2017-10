Burladingen Melchingen hat nichts anzubieten

Problem: Allein einen Bebauungsplan aufzustellen, Wasser- und Landschaftsschutzgebiete auszuschließen, Naturschutz und Nachbarschaftsbelange zu prüfen, dauert meist schon drei Jahre. Einen Flächennutzungsplan zu ändern "ist teuer und langwierig", gab Barth-Lafargue zu bedenken und stellte klar, dass dies ein Prozess sei, der wohl über fünf Jahre gehen werde, bis man ein Ergebnis erziele, der einstimmige Beschluss also erst mittel oder langfristig greifen werde.

Schneller wird es da mit dem Melchinger Neubaugebiet Am Pfarrenberg Richtung Lauchertquelle gehen. An dem wird derzeit im Burladinger Baumamt gearbeitet. Am Pfarrenberg sollen demnächst insgesamt 21 neue Bauplätze entstehen. Aber für die, so die Ortsvorsteherin, gäbe es auch schon 35 Interessenten. "Es ist richtig schlimm, wie viele Leute wir vertrösten und wegschicken müssen", klagte sie. Und: "Nicht mal Mietwohnungen können wir anbieten, obwohl auch dafür viele Nachfragen sind. Wir bräuchten mal jemanden, der irgendwo ein Mehrfamilienhaus mit Mietwohnungen baut", so Barth-Lafargue.

Noch keine Einigung erzielten die Ortschaftsräte, als es um die Linde ging, die laut Beschluss den Vorplatz der Festhalle zieren soll. Der Platz wird gerade saniert, soll in fünf bis sechs Wochen fertig sein. Der Baum, der bisher in der Mitte des Platzes stand, befand sich auf der Wasserleitung, wie bei den Arbeiten festgestellt wurde. Ein neuer an gleicher Stelle, so die Ortsvorsteherin, komme also nicht in Frage.

Wo die neue Linde dann aber gepflanzt werden soll, ohne die Maibaumrutsche zu behindern, bei Veranstaltungen nicht im Wege zu sein oder die Optik des großen Platzes zu zerstören, das wurde von den Ortschaftsräten sehr lange und kontrovers diskutiert.

Am kommenden Sonntag jedenfalls soll vor dem Kirchgang nochmal eine Ortsbesichtigung stattfinden.