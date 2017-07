Burladingen Mehr Bauplätze im Wiesenäcker

Burladingen-Hörschwag. Der Bebauungsplan für dieses Gebiet sei erstellt, das zeitaufwendige Verfahren abgeschlossen, es gehe also nur noch um die Erschließung. Und wenn dann gleich fünf oder sechs Plätze baufertig gemacht würden, sei es unterm Strich auch billiger, argumentierten einige der Ortschaftsräte in der Sitzung am Dienstag. Denn was die städtischen Bauplätze betrifft, habe man nur noch zwei übrig, für einen gebe es bereits eine Anfrage, hatte Ortsvorsteher Christian Heinzelmann zuvor seinen Räten bekundet.

Friedhof hat zwei Bänke erhalten

Allerdings gibt es in Hörschwag auch noch einige Bauplätze in Privatbesitz, die zum Verkauf stehen. Dass die Stadt weiteres Baugelände erschließt, sehen die Räte als notwendig an. Zumal der Wunsch nach Wohnungen und Bauland in Hörschwag durchaus vorhanden ist.