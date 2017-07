Burladingen Masken verdeutlichen die innere Zerrissenheit

Mit Masken verdeutlichen die Schauspieler in einer kreativen und modernen Umsetzung die innere Zerrissenheit der Kranken, die nicht wahrhaben will, dass sie krank ist und Hilfe braucht. Die massiven Auswirkungen, die die Krankheit für Sam und ihre ganze Familie mit sich bringt, wurden verdeutlicht und ließen in Verbindung mit einem offenen Ende so manchen Schüler durchaus nachdenklich zurück.

Nach der Aufführung hatten die Schüler dann Gelegenheit, den Schauspielern Fragen über sich und das Stück zu stellen – auf Englisch natürlich. Nach anfänglicher Zurückhaltung wurde davon auch reichlich Gebrauch gemacht: Von der Motivation, Schauspieler zu werden über das deutsche Lieblingsessen bis hin zur Meinung über den Brexit war die Neugier groß.

Bei den Schülerinnen und Schülern jedenfalls kam die Gruppe mit ihrem Stück sehr gut an. "Nächstes Jahr gerne wieder" war im Anschluss die einhellige Meinung – insbesondere, da man festgestellt hat, dass man mit dem bisher erlernten Wortschatz durchaus in der Lage ist, ein einstündiges Stück in der Fremdsprache zu verstehen.