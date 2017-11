Burladingen Mähne und Make-up gehören dazu

Burladingen. Also gerade das, was Menschen, die gerne in Klischees denken, einem, der mit superlanger Mähne, grellem Make-up und Lederkluft daherkommt, rockig ins Mikro schreit und dessen Lieder Titel haben wie "Addicted to Metal", "Supersonic Killer" oder "Let’s get freaky" vielleicht nicht unterstellen würden.

Vielleicht auch nicht, dass er gelegentlich Schlager komponiert und mitproduziert und, nicht nur wenn es um Musik geht, das Schubladendenken weit von sich weist. "Als Songwriter kann ich alles gut finden", sagt er, "da muss ich meinen Horizont nicht eng machen".

An seine Anfänge im Musikbusiness erinnert sich Hannes Braun gut. Der Startschuss fiel, als sein Vater ihn und den Bruder Ande als Dreikäsehochs zu einem AC/DC-Konzert mitnahm. Die Brüder trotzten ihrem Dad danach die Instrumente und den Musikunterricht ab, gründeten ihre Band mit Mitgliedern aus der Region und traten in jungen Jahren schon bei Motorradtreffen auf und machten sich einen Namen in der Heimat.