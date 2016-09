Burladingen Lindenhof bekommt Zuschuss

"Trafo" steht für Transformation, und deshalb ist der warme Geldregen auch an Bedingungen geknüpft. Der Lindenhof soll sich in einigen Bereichen neu erfinden, also wandeln und Neues bieten. "Transformation, das konnten wir schon immer", kommentiert Intendant Stefan Hallmayer die Geschichte des Lindenhofs. "Zuerst waren wir eine Initiative, dann ein Verein und schließlich eine Stiftung", blickt der Mitbegründer auf die Verwandlungen des Theaters zurück. Also wird es in der jetzt beginnenden Spielzeit auch einige Änderungen geben.

"Kein Format ist uns fremd, kein Stoff ist uns heilig und kein Ort ist unbespielbar", fasst Hallmayer das Lindenhof-Credo zusammen. Das Kartenbüro soll künftig auch einige gemeindliche Aufgaben übernehmen und eine kleine Begegnungsstätte werden. Es ist deshalb zum Teil schon umgebaut, bietet Platz für eine kleine Sitzecke, verfügt über eine Kaffeemaschine und hat geänderte Öffnungszeiten – von 10 bis 18 Uhr. Wanderkarten, Auskünfte und vielleicht auch Gelbe Säcke wird es dort künftig geben. Denn das Melchinger Rathaus ist auch nicht immer geöffnet, und an der Theaterkasse weiß man über den Ort bestens Bescheid.

Stadt und Land sollen in der Trafo-Kulturwerkstatt zusammengeführt werden, weshalb sich auf Wunsch der Kulturstiftung das in Tübingen angesiedelte Landestheater Tübingen (LTT) und das auf dem Land ansässige Regionaltheater Lindenhof austauschen und Projekte gemeinsam weiterentwickeln sollen. Das LTT wird mit seinem Kindertheater öfter in Melchingen gastieren, während die Melchinger ihre Stücke in Tübingen präsentieren. In Projektwerkstätten sollen dann die Bürger und Kulturakteure der Schwäbischen Alb mit den Theatermachern zusammenkommen und Theaterprojekte gemeinsam entwickeln.