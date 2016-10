Ein verarmter Kaufmann verirrt sich im Wald, wo er ein einsames Schloss mit einem wunderschönen Rosengarten entdeckt. Als er für seine Tochter Belle eine Rose pflücken will, erwischt ihn der Schlossherr, ein abscheuliches Untier. Um ihren Vater zu retten, entscheidet sich Belle, sich an seiner Stelle dem Monster auszuliefern. Wider Erwarten verhält sich das Biest ihr gegenüber charmant. Die Regisseurin und Autorin Anne-Kathrin Klatt hat das bekannte Volksmärchen in eine phantasievolle Mischung aus Schauspiel und Figurentheater verwandelt – ein Theatererlebnis für die ganze Familie ab sechs Jahre im Melchinger Theater Lindenhof. Erstmals findet eine Vorstellung für Schüler am heutigen Montag, 17. Oktober, um 10 Uhr statt. Reservierungen sind beim Theater Lindenhof unter der Telefonnummer 07126/92 93 94 zu erhalten. Foto: Lindenhof