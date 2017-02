Burladingen Landeier werden in Ketten gelegt

Nautle-Chef Josef Entress kündigte anschließend an, dass er als stellvertretender Bürgermeister kandidieren würde. Ein Drittel von Eberts Gehalt wären dafür fällig, zum Ausgleich sei er nicht auf Facebook, habe "eine Kinderstube" und respektiere den Gemeinderat als Vertreter aller Burladinger.

Museumsreife Rüstungen

Wichtig war ihm auch das Thema Tourismusförderung in Burladingen. Zwei Vorschläge schienen da realistisch. Eine "Armleuchterallee" in Gauselfingen als Ersatz für die umrasierten Laternen, und ein "Fettnäpfchenpark" nach Ebertschem Vorbild.

Aus dem Büchlein "Tipps und Tricks für Ortsvorsteher" zitierte dann Rudi Kanz. Wenn einem die Stadt kein Geld gebe, müsse man halt durch originelle Ideen dafür sorgen, dass man eine neue und schicke Straßenbeleuchtung kriege, erklärte er. Für Burladingen empfahl er, solche Bändel auch an einigen baufälligen Gebäuden an der Durchgangstraße anzubringen, "dann wäret die au mol weg".

Nach einer Büttenrede von "Hans und seinem Team" und einem Auftritt des Büttels, der darauf hinwies, dass das Lindenhof-Theater nun durch den Rathaus-Komödienstadel Konkurrenz bekomme, entwickelten Andrea und Wilhelm als Bauer und Kuh Tourismus-Ideen für Burladingen. Ein Landeiermuseum schlugen sie vor, nur störe es halt, "dass do so en Kloiner rumoieret."

In fast schon museumsreifen Rüstungen traten dann Eugen Leibold, Hubert Pfister und ihre Ritterschar "vom Räppelesacker" auf. Warum eigentlich Berthold Wiesner nicht gleich den Oberboss im Rathaus gibt, wunderten sie sich. "Du bisch graus, und du bisch kräftig, und vor allem it so händelheftig", reimten sie. In einem Pantomime-Ratespiel brachten sie die Gäste zu erstaunlichen Verrenkungen. Mit Musik und weiteren lustigen Beiträgen klang der Vormittag aus.