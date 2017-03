Burladingen Lässt Harry Ebert Ärztehaus-Projekt platzen?

Während der Bürgermeister den Eindruck entstehen lässt, ihm sei die Ärztehaus-Frage egal, versucht zumindest der Gemeinderat hier zu retten was noch zu retten ist. Alexander Schülze, ehemaliger Vorsitzender der FFW-Fraktion in Gemeinderat Burladingen, erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, dass er gemeinsam mit Dörte Conradi von der CDU in Kontakt mit Kaspar Pfister stehe. Es kann angenommen werden, dass bei diesen Gesprächen ein öffentliches Zurückhaltungs-Signal von Harry Ebert hilfreich gewesen wäre.

Und wie steht es nun um das Benevit-Vorhaben? Alexander Schülzle hat hier offenbar bereits Informationen, aber es bestehe noch interner Gesprächsbedarf, sagte er am Donnerstag auf Nachfrage: "Wir (BeneVit und der Gemeinderat) formulieren nun eine Pressemitteilung in der Sache – ohne Ebert. Da einige weitere der daran Beteiligten aber urlaubsbedingt fehlen, wird sich die Veröffentlichung aber noch ein paar Tage hinziehen."

Eventuell ist es nun höchste Zeit für Harry Ebert, hier noch halbwegs glimpflich aus der Sache herauszukommen. Es gibt zwei Szenarien. Wenn Benefit erklären sollte, dass das Burladinger Vorhaben aufgegeben wird, könnte das offensichtlich auf Eberts Sturköpfigkeit zurückgeführt werden. Der Bürgermeister wäre endgültig ein Standortrisiko.

Denkbar ist aber auch, dass der Gemeinderat und Kaspar Pfister den Bürgermeister ganz einfach tunneln. Wenn Ebert sich nicht von selbst zurückzieht, könnte er zu Spatenstich und sonstigen Veranstaltungen ganz einfach nicht eingeladen werden – noch peinlicher würde es kaum gehen. Wie auch immer Ebert sich entscheidet, nächste Woche wird man wohl klüger sein.