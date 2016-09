Burladingen Kunst und Crêpe bei Kaiserwetter

Rund hundert Aussteller boten ihre Waren feil, gaben aber auch Einblicke in das "Wie" ihrer Fertigung, schnitten Holz zurecht, schmiedeten oder beschlugen Eisenwaren vor den Augen der neugierigen Besucher. Gleichzeitig hatten die aktiven Museumsführer des Dorfmuseums zwei Tage lang die Pforten geöffnet und boten Führungen an.

Ulrike Schäfer zeigte wie Flachs gesponnen wird und die Strohschuhflechterin Ingrid Grünewald präsentierte, wie man in den guten alten Zeiten auch gut zu Fuß war. Der Obst- und Gartenbauverein, die Feuerwehr und der Kirchenchor sorgten an verschiedenen Ecken des Marktes für das leibliche Wohl der Besucher.

Am Sonntag öffnete der Lindenhof seine Pforten und zeigte vielen Besuchern, was hinter den Kulissen passiert und im Rathaus präsentierten die Burladinger Maler ihre Werke.

Eva Nibbe beginnt üblicherweise im November mit den Vorbereitungen des Marktes, der in jedem Jahr am zweiten Septemberwochenende stattfindet. Probleme, Aussteller zu finden, hat sie in Melchingen nie. Die Standinhaber wissen, was den Verkauf, vor allem von hochwertigen oder sperrigen Wagen, so wie Möbel angeht, geht auch viel im Nachklang, die Besucher nehmen Visitenkarten mit und melden sich dann.