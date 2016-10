Burladingen "Kujau ist ein kleiner Trump"

Für Lindenhof-Intendant Stefan Hallmaier hat das Stück eine "hochbrisante politische Dimension": Sei doch erst jüngst wieder über die Verstrickungen vieler Justiz-Größen der Nachkriegszeit mit dem Dritten Reich berichtet worden und würde auch die Gruppe der Reichsbürger immer öfter von sich reden machen. Zudem habe eine englische Journalistin durch ihre Recherchen Kujaus Nähe zu ehemaligen SS-Angehörigen aufgedeckt.

Aufführung am Sonntag samt Publikumsgespräch mit Kijau-Sammler

Geschrieben hat Kujau die Hitler-Tagebücher in seinem Reihenhaus in Bietigheim-Bissingen, in das er 1982 mit seiner Lebensgefährtin eingezogen war. Die Stadt wollte das Thema aufarbeiten, war deshalb Produktionspartner der Inszenierung der Lindenhöfler und das Stück wurde im Juni bereits dort gezeigt.

Für sein Stück, für das er auch die Dramaturgie übernommen hat, hat Franz Xaver Ott lange recherchiert. Er führte viele Gespräche mit dem Antiquitätenhändler und Kujau-Sammler Marc-Oliver Boger, der Kujau persönlich kannte. Borger wird auch Gast beim Publikumsgespräch sein, das nach der Aufführung von "Hitlers Tagebuchschreiber" am Lindenhof am Sonntag, 30. Oktober, stattfinden soll. Darin geht es um "Echtes, Wahres, Falsches und Kriminelles im Kunsthandel". Mit dabei ist auch Walter Springer vom Büro für Kunstrecherchen in Tübingen.

Gezeigt wird das Stück "Hitlers Tagebuchschreiber" nach der Premiere am Donnerstag, 27., Freitag, 28., und Samstag 29. Oktober jeweils um 20 Uhr. Die Aufführung am Sonntag beginnt um 17 Uhr, anschließend ist das Publikumsgespräch.