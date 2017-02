Burladingen Kriegswaffen: Polizei durchsucht Wohnung von Reichsbürger

Burladingen - Ermittler des Landeskriminalamts haben am Donnerstagmorgen eine Wohnung und eine als Lagerraum genutzte Garage in zwei Gemeinden im Zollernalbkreis durchsucht - darunter in Burladingen. Die Durchsuchungen erfolgten im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.