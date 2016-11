Burladingen Kochshow mit Petrus Basar startet

Der 21-jährige Industriekaufmann aus Burladingen ist Foodblogger und kocht als Ausgleich zum Büroalltag. Basar arbeitet in Balingen bei der Firma Bizerba. Mit den Rezepten der aramäischen Küche hat er quasi eine Geheimwaffe am Start. Schon als kleiner Junge half er seiner Mutter gerne in der Küche bei der Zubereitung großer Familienessen.

In einem Selbstexperiment lebte Petrus 50 Tage vegan. Auf Dauer möchte der Deutsch-Aramäer jedoch trotzdem nicht auf Fleisch verzichten. Petrus träumt von einer Weltreise und würde sich diese gerne von einem Gewinn ermöglichen. Sehr gerne würde er auch ein Restaurant eröffnen.

Die Show "Masterchef" wird in Deutschland und Österreich mit 24 Folgen von der Produktionsfirma Endemol Shine Germany für den Sender Sky 1 produziert, der am 3. November auf Sky startet. In der Jury sitzen die Sterneköche Ralf Zacherl und Sybille Schönberger sowie Sommelier Justin Leone.