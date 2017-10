Burladingen Kleine Sportler dürfen hoch hinaus

Nachdem die Gruppe am vergangenen Freitag so groß war, hat sich Saskia Streicher, wie sie später erzählt, ans Telefon gesetzt und beim TSV darum gebeten, zwei Gruppen machen zu dürfen, die sie künftig am Freitagnachmittag hintereinander betreut. "Dann ist es für uns als Betreuer etwas entspannter und wir werden den einzelnen Kindern viel eher gerecht", sagt sie. Beim TSV-Vorstand, mit dem die Zusammenarbeit gut klappt, ist sie da auf offene Ohren gestoßen. Die Eltern werden über die neuen Zeiten rechtzeitig informiert.

Dass Kinder schon früh Spaß an Bewegung und Sport vermittelt bekommen, wird schließlich immer wichtiger. Wenn das fehlt, zeigen sich bei einer Generation, die immer früher den Computer als Spielkameraden nutzt, schnell Defizite in der Motorik, der Körperhaltung und Balance. Auch dem will der TSV mit dem Kinderturnen vorbeugen. Bis die 30 quirligen Jung-Burladinger eingeschult werden, ist Sport vielleicht schon eines ihrer Lieblingsfächer.