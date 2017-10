Burladingen Kirbe in der neuen Halle kommt an

Burladingen-Ringingen. Am Samstagabend durften sich die Gäste auf einen bunten Abend mit verschiedenen Tanz-, Gesangs- und Instrumentaleinlagen freuen. Zum Fassanstich spielte der Musikverein Zimmern zünftige Polkas und beste Unterhaltungsmusik. Gut 200 Gäste hatten sich mittlerweile in der Halle eingefunden, als die Partyband "Lieder à la Carte" aufspielte. Mancher der Gäste nutzte im Verlauf des Abends die Möglichkeit, per Zuruf das Programm mitzugestalten und sich ein Lied zu wünschen. Das breit gefächerte und abwechslungsreiche Programm von Volksmusik, über Popmusik der 80er-Jahre bis hin zu rockigen Evergreens kam an.

Fazit des Vorsitzenden wird von "gut" zu "überragend"

Bezeichnete der Vorsitzende Matthias Schuler den Verlauf des Samstags noch als "gut", so bekam der Sonntag in seinem Fazit das Attribut "überragend". Unter dem Motto "Bestes vom Schwein, heute beim Ringinger Musikverein" war die Halle um die Mittagszeit voll besetzt. Zu dem Zeitpunkt hatte bereits der Musikverein Nehren auf der Bühne Platz genommen und unterhielt die Besucher, die sich über die Schlachtplatte her machten.