Burladingen Kindi soll einen Namen kriegen

Zu den ersten Ideen über das Jubiläumsfest, so verriet die Ortsvorsteherin Waltraud Barth-Lafargue in der jüngsten Ortschaftsratsitzung, gehört auch die einer Ausstellung, in der mit Fotos an den Werdegang des Kindergartens erinnert wird.

Mit dem Bau des Gebäudes am Marktplatz 2 wurde bereits im Jahre 1966 begonnen. Es bekam die Form eines Bungalows, damit es sich in die Nachbarschaft gut einfügt. Nach zweijähriger Bauzeit wurde die Einrichtung im April 1968 eingruppig eröffnet. Die ungefähr 45 Kinder wurden von einer Erzieherin betreut. 1969 kam eine entsprechende Außenanlage mit Grünfläche und Sandkasten hinzu. 1985 wurde das Flachdach des Gebäudes durch ein Satteldach ersetzt. Die steigenden Kinderzahlen und die Erschließung des Neubaugebietes machten es nötig, dass 1993 die angegliederte Wohnung der Leiterin für eine weitere Gruppe ausgebaut wurde. Bis heute wurde das Gebäude in seiner baulichen Form nicht verändert. Innen und am Konzept tat sich allerdings Einiges. Mittlerweile sind es sechs Erzieherinnen, die sich, zum Teil in Teilzeit, um den Nachwuchs der Melchinger kümmern. Und dass dort eine gute Arbeit gemacht wird, dieses Lob zollte die Ortsvorsteherin in der jüngsten Sitzung dem Kindergarten und den Betreuerinnen – dem Jubiläum schon mal vorweg.