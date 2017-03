Burladingen Kindergarten wird zum Raub der Flammen

Bis weit in den Morgen dauern die Löscharbeiten an. Im Ort munkelt man derweil schon, dass es Brandstiftung gewesen sei. "Die Polizei munkelt da nicht mit", sagte Thomas Kalmbach, Sprecher des Polizeipräsidiums in Tuttlingen, entschieden. Bestätigen könne er aber, das beim Eintreffen der Feuerwehr ein Fenster des Kindergartens offengestanden habe, an dem auch Hebelspuren festgestellt worden seien.

Aber nicht nur das: Aus Burladingens städtischem Kindergarten in der Jahnstraße wird am Morgen auch ein Einbruch gemeldet. Ein offenes Fenster, Hebelspuren und eine gesplitterte Scheibe zeugen davon.

Dass es einen Zusammenhang zwischen dem Brand und dem Einbruch im städtischen Kindergarten gibt, will Kalmbach nicht bestätigen. Zunächst könne man diese Vermutung aber auch nicht ausschließen. Beide Tatorte seien noch nicht "abgearbeitet", wie er erklärt. Man müsse noch die Ergebnisse der Untersuchung abwarten. Sollte sich herausstellen, dass es Brandstiftung war, wäre das ein Fall für die Hechinger Staatsanwaltschaft.

Am Nachmittag dann meldet sich das Polizeipräsidium erneut zu Wort: Das Kriminalkommissariat Balingen und die Staatsanwaltschaft Hechingen hätten umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung der genauen Brandursache werde man einen Brandsachverständigen hinzuziehen. Und es wird bestätigt: "Nach ersten Ermittlungen bestehen Anhaltspunkte dafür, dass es eine Brandstiftung gewesen sein könnte."

In der Nacht hatte die Feuerwehr offenbar ein Passant alarmiert, der das Feuer zufällig bemerkt hatte. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Schaden auf 200 000 Euro. Verletzt wurde niemand.