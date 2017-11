Burladingen Kinder sehen es mit eigenen Augen

Burladingen-Salmendingen (vb). "Durch Schnee und Wind" ritt St. Martin am Freitagabend zwar nicht. Kalt war es beim Umzug des Kindergartens St. Josef in Salmendingen dennoch. An diesem Martinstag konnte man gut nachempfinden, wie sehr der Bettler vor fast 1700 Jahren in Amiens gefroren haben muss. Kalt und windig war es, als die 28 Kinder mit Kindergartenleiterin Sonja Hummel, den Erzieherinnen und ihren Verwandten zum Nepomukbrunnen zogen. Immer wieder gingen in den schönen Laternen die Lichter aus, so sehr blies der Wind.