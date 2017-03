Burladingen Kicker wollen zurück in die Spur

Großes Thema bei der Versammlung war natürlich auch die Sanierung des Sportheims im vergangenen Jahr. Außerdem wurde 2016 ein neuer Weizenbrunnen angeschafft, die Fertigstellung der Umkleidekabinen mit Duschmöglichkeiten schreitet voran, und mit der Aerobic-Abteilung wird eine neue Sportart angeboten.

Viele Punkte also, mit deren Umsetzung der TSV-Vorsitzende Bernd Kappel in seinem Bericht zufrieden sein konnte. Kassierer Marcel Tietze berichtete, dass trotz vieler Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen Schulden getilgt werden konnten.

Leichtathletikabteilungsleiter Marco Mazzarella erinnerte an die erste eigene KILA (Kinderleichtathletik) im Juli, an der 95 Kinder teilnahmen. Außerdem wurden unter anderem Wettkämpfe in Ostdorf, Weilstetten und Neufra erfolgreich besucht. Auch den Fußballern gelang 2015/16 eine erfolgreiche Saison. Timo Klaiber merkte aber auch an, dass es momentan nicht optimal laufe. Um in die Erfolgsspur zurückzukehren, habe man sich von Trainer Marc Max getrennt und Silvester Mitrenga verpflichtet.