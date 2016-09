Burladingen Keine Kürzungen bei der Ortsvorsteher-Entschädigung

Entschädigung für Ehrenamtliche bereits zum zweiten Mal auf dem Plan

Jetzt stand sie wieder auf der Tagesordnung und darin auch der Vorschlag der Stadtverwaltung, die Entschädigungen für Ortsvorsteher zu kürzen.

Burladinger Ortsvorsteher bekommen etwa zwischen 600 und 1200 Euro monatlich, je nach Größe ihrer Gemeinde.

Die Bezüge der derzeitigen Amtsinhaber wären unangetastet geblieben, sie hätten weiterhin 80 Prozent des Mindestbetrages der Aufwandsentschädigung eines ehrenamtlichen Bürgermeisters der jeweiligen Gemeindegröße bekommen.

Wer künftig dieses Amt neu antritt, hätte aber in der ersten Amtszeit nur 50 Prozent, in einer zweiten Amtszeit 60 Prozent, in einer dritten Amtszeit 70 Prozent bekommen. "Ein Nasenwasser", befand der Ringinger Gemeinde- und Ortschaftsrat Karl-Moritz Kraus und wunderte sich. "Als ich die Vorlage gelesen habe, habe ich gedacht, Hoppla, werden die Ortsvorsteher nicht mehr geschätzt?", kommentierte er und prognostizierte: "Für das Geld macht das niemand mehr."

Alexander Schülzle: Vorschlag der Verwaltung ist das "falsche Signal"

Den Begriff "Nasenwasser" wollte CDU-Fraktionssprecherin Dörte Conradi ebenso wie Bürgermeister Harry Ebert zwar so nicht stehen lassen, aber auch die christdemokratische Frontfrau sprach sich dafür aus, den Antrag, den die Stadtverwaltung eingebracht hatte in diesem Punkt zu ändern. Bei den Bezügen der Ortsvorsteher solle alles beim Alten bleiben.

Alexander Schülzle, Vorsitzender der Fraktion "Freie Wähler" stimmte mit ein, nannte den Vorschlag der Verwaltung "das falsche Signal". Er erinnerte daran, wie schwierig es sei, vor Kommunalwahlen Kandidaten zu finden, wie schwer sich manch einer der Ortsvorsteher getan hatte, noch einmal zu kandidieren.

Außerdem regte Schülzle an, dass der Gemeinderat über das Thema unechte Teilortswahl und die Zahl der Sitze im Gemeinderat einmal gesondert beraten solle. "Da brauchen wir eine Klausurwoche", befürchtete Bürgermeister Harry Ebert.