Dass die sprichwörtliche Schwabenschläue auch bei vierbeinigen Rottweilern zu finden ist, erfuhren jetzt Polizisten der Hundestaffel, die im Burladinger Kernort zu einer – zumindest für die Nachbarn –­aufsehenerregenden Kontrolle zusammenkamen. Die verbeamteten Fachleute in Sachen Hundehaltung rückten einem Rottweiler Rüden samt Halter auf den – wie sich herausstellte – durchaus gepflegten Pelz. Der Rottweiler hatte Streit mit einem Artgenossen gehabt und zweimal zugeschnappt. Der Halter des anderen Hundes sah die Angelegenheit wohl zu Recht etwas verbissen, erstattete Anzeige und forderte den Einsatz der Staatsgewalt. Und wenn die vor der Haustür steht, weiß auch ein Rottweiler, was das Stündchen geschlagen hat. Nachdem die Beamten bei Rotti und Herrchen herumgeschnüffelt, sich vergewissert hatten, dass die Fellnase gut versorgt ist und die Haltebedingungen keinen Anlass zu Beanstandungen gaben, näherten sie sich dem in Verruf gekommenen Hund. Und der? Legte ein – so heißt es im Polizeiprotokoll – "freundliches, fast unterwürfiges und verschmustes Verhalten an den Tag." Akte zu. Ein Rottweiler mag manchmal gefährlich sein. Dumm ist er nicht, Pfote drauf.