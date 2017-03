Burladingen Kanz-Brüder: Wer bietet mehr?

Am 10. April nun geht die "Trödeltrupp Auktionsnacht" in die dritte Runde – wieder mit den PS-Brüdern. Versteigert werden die Brüder selbst: Die Gäste im TV-Studio können auf ein Treffen mit den beiden und auf eine Fahrt in einem Lamborghini bieten.

Der Erlös soll an Maylien (7) gehen. Mayliens Alltag ist von schweren epileptischen Anfälle geprägt, bei denen eine Früherkennung überlebenswichtig ist. Das kann vor allem durch einen Warnhund gewährleistet werden, der bis zu 20 000 Euro kosten kann. Soviel Geld kann Mayliens Familie allein nicht aufbringen.