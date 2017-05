Burladingen "Jupa gibt viel zurück fürs spätere Leben"

Burladingen. Vor 20 Jahren wurde das Burladinger Jugendparlament gegründet. Daniel Deuringer gehörte diesem ersten gewählten Gremium an. Heute vertritt er immer noch die Interessen der Burladinger – allerdings im Gemeinderat. In einem Gespräch mit unserer Zeitung erinnert er sich zurück an seine Zeit im Jugendparlament.