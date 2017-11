Burladingen Jugendparlament wird schrumpfen

Aber immerhin, andernorts im Zollernalbkreis hat es entweder noch nie eine kommunalpolitische Jugendbeteiligung gegeben, oder der Jugendgemeinderat wurde mangels Kandidaten und ob des fehlenden Engagements längst eingestampft. Das will in Burladingen wohl niemand wirklich.

Denn eigentlich hat auch der Landtag von Baden-Württemberg im Rahmen eines Gesetzesbeschlusses zur Änderung kommunalpolitischer Vorschriften im Oktober 2015 betont, wie wichtig ihm die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am demokratischen Prozess ist. Sie sollen auch auf kommunaler und städtischer Ebene mitwirken, einen eigenen Etat haben, sollen ein in der Hauptsatzung der Gemeinde verankertes Antrags-, Anhörungs- und Rederecht im großen Gemeinderat der Erwachsenen haben. Von all dem hat das Burladinger Jugendparlament in den vergangenen Jahren allerdings wenig Gebrauch gemacht.

Kommunalpolitische Meriten im Jupa erworben