Burladingen Jahr mit Ausfahrten und Festen

Der Vorsitzende Dirk Göbel erinnerte der an den 1. Mai, an dem der Club im Festzelt in Freudenweiler feierte. Nicht mehr wegzudenken aus dem Vereinsleben sei die Vatertagshockete in Gauselfingen. Dieses Fest nahmen die Biker zum Anlass, das 25-jährige Bestehen zu feiern. Die Vatertagshockete wurde mit dem Frühschoppen und dem Musikverein Gauselfingen eröffnet. Nachmittags sorgte "Albsound" für Unterhaltung.

Über Pfingsten fand eine Ausfahrt in den Schwarzwald statt. Bei den Sandlöchern wurden die treuen Helfer des Clubs im Juli für ihre Tätigkeiten belohnt. Anfang Oktober wanderte man in Richtung Bronnen und zur Grillstelle vor Mariaberg. Traditionell wurde im Dezember die Nikolauswanderung unternommen. Erfolgreich waren die Teilnahme am Gauselfinger Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsfeier des Motorradclubs. Neben diesen Aktivitäten wurden verschiedene Ausfahrten unternommen.

Kassierer Benjamin Haiß konnte von einem schönen Plus in der Kasse berichten. Kassenprüferin Claudia Göbel hatte seine Arbeit geprüft und gelobt. Schriftführer Andreas Kanz ließ das vergangene Vereinsjahr ebenfalls Revue passieren, ehe der Vorsitzende des Musikvereins Gauselfingen, Othmar Schneider, die Entlastung beantragte. Schneider bedankte sich beim Motorradclub für die hervorragende Zusammenarbeit.