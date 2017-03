Burladingen Info

B urladingen/Hechingen. Die grüne Umweltplakette, die beim Verkauf im Jahre 2014 in Burladingen an der Frontschreibe klebte, trug der in Fachkreisen längst zum Kult-Auto avancierte VW T4 jedenfalls zu Unrecht. Wer sie dort angebracht hatte, das konnte das Gericht gestern nicht mehr klären. Denn die einstige "Grüne Minna" hat, ob mit oder ohne grüne Umweltplakette, eine bundesweite Odyssee hinter sich. Sie gehörte, so wiesen es die Fahrzeugpapiere aus, einst zum Fuhrpark einer Berliner Justizvollzugsanstalt, kam über Umwege schließlich zu einem Autohändler nach München und dann zu einem 48-jährigen Oldtimer-Liebhaber nach Steinhilben auf die Schwäbische Alb.

Auch der war gestern als Zeuge geladen, denn er hatte den Wagen an den jetzigen Angeklagten, einen Burladinger Motorsportler, der den Bus für seinen Verein nutzen wollte, verkauft. Diesem Burladinger wirft die Staatsanwaltschaft mittlerweile Betrug vor. Denn der junge Mann, der das Auto als letzter von dem Beschuldigten für 3000 Euro erworben hatte, hat Anzeige erstattet. Denn als er den Wagen zulassen wollte, flog beim TÜV der grüne Schwindel auf. Da bekam der VW-Bus, mit dem seine damalige Freundin nach Stuttgart zur Arbeit fahren wollte und mit dem das Paar Städtereisen in Europa plante, nur noch rot zu sehen. Oder: Zone zwei, so wie es in den Papieren des VW-Busses stand. Und das heißt, wie für viele andere Besitzer älterer Dieselfahrzeuge in Stuttgart und wohl auch bald in anderen Innenstädten, künftig immer öfter: Wir müssen leider draußen bleiben.

Die Umweltplakette habe beim Münchner Autohändler schon an der Scheibe geklebt, der hätte aber damals gesagt, dass er sie dort nicht angebracht hätte, gab der 48-Jährige aus Steinhilben gestern zu Protokoll. Beide, der Steinhilber und der Münchner Händler wussten, dass ein Auto dieser Marke und dieses Alters wegen seines großen Radstandes und seiner guten Verarbeitung zwar beliebt ist, aber niemals die Norm für eine grüne Plakette erfüllt hätte. "Das Auto verkaufe ich heute um den gleichen Preis", kommentierte der Steinhilbener stellte aber klar: "Selbst mit Rußpartikel-Filter, wenn sie den einbauen, reicht es nicht für eine grüne Plakette. Die gab es erst in den späteren Jahren mit anderem Motor."