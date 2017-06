Burladingen In Kernstadt fehlen Kindergartenplätze

In den Ortsteilen sieht es viel besser aus, weshalb einige Kinder aus der Kernstadt bereits nach Gauselfingen oder Hausen verwiesen werden, wo es freie Plätze gibt. Für die Kernstadt-Kindergärten gibt es Wartelisten. In Melchingen sieht es derzeit sogar so aus, als ob Plätze abgebaut werden könnten. In Hausen wird das Angebot von drei auf zwei Gruppen reduziert.

"Der Kinderboom bleibt"

"Wir schauen mal, die Gruppe könnte bei Bedarf auch schnell wieder aufgemacht werden", versicherte Schäfer. Eine kleine Sondersituation gibt es in Salmendingen, wo es derzeit schwierig ist, unter Dreijährige aufzunehmen.

Der Blick in die nähere Zukunft zeige, dass "die Situation in der Kernstadt angespannt bleibt", meinte Michael Schäfer. Und das Statistische Landesamt gehe auch davon aus, dass "der Kinderboom bleibt". "Wir werden den Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze in der Kernstadt nur erfüllen können, wenn wir neue Plätze bauen", kündigte er an. Mindestens eine Gruppe müsse zusätzlich eingerichtet werden.

Konkret geplant ist noch nichts. Überlegt wird, ob an den Fideliskindergarten, wo nun ohnehin Bauarbeiten anstehen, angebaut werden kann, ob in der Jahnstraße Erweiterungsmöglichkeiten bestehen oder ob ein dritter Kindergarten gebaut wird. "Das wäre die Maximallösung und müsste gut überlegt sein", so Michael Schäfer. Noch vor der Sommerpause wolle man hier erste Ideen präsentieren.

Bis hier eine Lösung gefunden ist, wird es dauern. "Für die Kernstadt wird es auf jeden Fall eine Durststrecke von zwei bis drei Jahren geben", kündigte der Hauptamtsleiter an.