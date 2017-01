Burladingen In der Ortsmitte: Bauland in Sicht

Burladingen-Salmendingen. Ortsvorsteher Erwin Straubinger freut sich. Denn was Bauplätze angeht, pfeift der Ortsteil fast auf dem letzten Loch. Von den drei Grundstücken, die es noch gibt, sind zwei bereits reserviert, und auf die vielen Nachfragen, die ständig kommen, kann Straubinger nur noch ein Grundstück im Baugebiet Hinter Baumgarten anbieten.

Doch gerade die jungen Salmendinger sind es, die sich beim Rathauschef erkundigen, und diese jungen Familien will der Ortsvorsteher auch im Ort halten. "Das ist mir wichtig", sagt Erwin Straubinger.

Den Bauwilligen kann er jetzt Hoffnung machen. Denn die Stadt Burladingen hat das alte Haus in der Kornbühlstraße 49 um die Jahreswende 2014/2015 gekauft. Es wurde wohl vor 1900 gebaut, ist so alt, dass es nicht einmal Baupläne oder Bauakten gibt. Die Orts- und Stadtverwaltung hat hier aber eine Chance erkannt, die viel beschworene Regel "Innenentwicklung vor Außenentwicklung" zu realisieren. Denn hinter dem landwirtschaftlichen Gebäude, das direkt an der Durchfahrtstraße steht, liegt ein sehr großer Garten. Die Fläche beträgt insgesamt rund 5000 Quadratmeter. Ein halber Hektar so mitten im Ort, das könnte, so schätzt man im Burladinger Rathaus, fünf bis sechs Bauplätze geben. Insgesamt 50 000 Euro hat die Stadt für den Abriss des Hauses in den Haushalt für das Jahr 2017 eingestellt und 20 000 Euro Zuschüsse aus dem Topf des Entwicklungsprogrammes Ländlicher Raum (ELR) dafür beantragt.