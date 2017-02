Burladingen In Burladingen sind die Narren los

Burladingen. Da war was los beim Zunftmeisterempfang. Unter den Gästen Anette Widmann Mauz, Karl Wilhelm Röhm und freilich Ringpräsident Reinhardt Siegle. Dieser sang aus ganzem Herzen ein Loblied auf die Nautle. Die Organisation sei eine hervorragende gewesen, hieß es. Der Hubert-Missel-Orden ging an Josef Entreß, Eberhard Brunner und Hans Mauz.

Am Nachmittag erklangen in den Straßen bei bestem Umzugswetter neben dem vertrauten "Narri-Narro" auch weniger vertraute Narrenrufe wie "Hurra – de Ausre", "Rälle – Hui", "Bussakendle, Bussaweible – Hoi, Hoi, Hoi" oder "Horig, Horig – Isch dia Katz". Den "Narrenwurm" führte die gastgebende Narrenzunft mit Läufer, Fanfarenzug, Nautle, Stadtkapelle, Zunftrat und Buachhaldabutz sowie dazwischen die beiden Kindergärten an. Gleich dahinter folgten die so genannten Gabel-Zünfte mit dem "Moorochs" aus Bad Buchau, den "Dreiviertelsnarren" aus Dürmentingen, den "Gloggensägern" aus Ertingen und der Narrenzunft Heudorf. In der nächsten Gruppe sah man die OHA-Zünfte aus Altshausen, Herbertingen, Ostrach und abschließend der Bräutelzunft aus Scheer.

Das Unterland wurde präsentiert durch die Narrenzunft Grossengstingen, die Roten Hähne aus Neuhausen und die "Kraut-Scheißer" aus Unterhausen. Für das Storchen-Gäu liefen die Narrenzunft Haid-Bogenweiler-Siessen, die Narrenzunft Galgenweible Ebenweiler und die Burraweible aus Einhart und für Alb–Donau–Blau waren die Zünfte aus Obermarchtal, Steinhilben, Zwiefalten, Blaustein, Munderkingen und Hayingen dabei.