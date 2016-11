Burladingen Imposantes Finale für Alfred Schäfer

Burladingen. Hochkarätig war das Programm am Samstag in der Burladinger Georgskirche, voll besetzt die Kirchenbänke. Sich dieses letztes Mal die "Harmonie" Killer unter Leitung von Alfred Schäfer anzuhören, das ließen sich viele nicht entgehen, und so musste nachbestuhlt werden.

Der Männerchor sang Werke aus dem Repertoire der vergangenen fünf Jahrzehnte. Natürlich durfte der "Bajazzo", das Markenzeichen der Killermer, nicht fehlen. Das "Trinklied" von Walter Rein hatte man 1967 beim Wertungssingen schon zum Besten gegeben, erinnerte Chorleiter Alfred Schäfer.

Er hatte für sein Abschiedskonzert bewusst auch schwierige Lieder ausgesucht – "aus Liebe zu den Komponisten wie Franz Schubert oder Friedrich Silcher", so Schäfer. Da Schäfer auch zwölf Jahre den Silcherchor Zollernalb leitete, wirkte auch dieser Männerchor am Samstag mit. Genauso wie die "Harmonie" überzeugten sie mit hochklassigem Gesang. Schließlich ist das Credo Schäfers "Qualität vor Quantität".