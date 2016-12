Burladingen Im Turbogang durch das Internet

Burladingen-Hause n. Mit dabei waren nicht nur die Ortsvorsteher von Starzeln, Berthold Krieg, und Killer, Josef Pfister, sondern auch Melanie Mayer, im Bauamt der Stadt Burladingen für den Breitbandausbau zuständig und offensichtlich erleichtert, dass im Killertal der Wunsch der Bevölkerung bis Jahresende endlich erfüllt werden kann. Staiger erinnerte an die jahrelangen Bemühungen, Ausschreibungen und Schwierigkeiten und erklärte, warum nach dem Gemeinderatsbeschluss vor ziemlich genau zwei Jahren die Vertragsmodalitäten noch einmal so zeitraubend waren. Alles Schnee von gestern, ab jetzt kann es mit Lichtgeschwindigkeit durchs Netz gehen.

Winfried Hörmann, Regionaldirektor bei dem Telekom, erläuterte die technische Seite. Vor allem den Quantensprung von der kupfernen Telefonleitung hin zur Glasfaser, das er mit dem Wechsel von Pferdekutsche zu Benzinkarosse verglich. Zu dem Technologiewandel gehöre auch, was in einem Haus mittlerweile alles am Netz angeschlossen sei: PC, Laptop, Radio und Fernsehen und per WLAN auch das Handy. Immer mehr Bürger wollten das Angebot von Diensten wie Spotify, Amazon Prime oder anderen nutzen und dies mache auch größere Bandbreite nötig.

Der Glasfaser sei, was Geschwindigkeit anbelange, keine Grenzen gesetzt, klärte Hörmann auf. Und Glasfaser sei jetzt überall im Killertal bis hin zu den Schaltkästen, den so genannten Multifunktionsgehäusen, verlegt. FTTC heißt das im Fachjargon, Fiber to the curb. Ab diesen Kabelverzweigern würden zwar vorerst immer noch die Kupferkabel in die Häuser führen, aber das erlaube mit dementsprechender Technik, die die Dämpfungsverluste ausgleiche, doch immerhin Geschwindigkeiten von bis zu 100 MB pro Sekunde. Glasfaser bis zum Haus, auch FTTB oder FTTH genannt (für Fiber to the building oder Fiber to the home), sei aber die Zukunft und erlaube irgendwann noch viel höhere Geschwindigkeiten.