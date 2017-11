Burladingen Im Kirchenchor St. Stephan in Melchingen herrscht ein gutes Klima

Der Vorsitzende Werner Bausch berichtete von einem recht ausgefüllten Chorjahr. Der Chor besteht zur Zeit aus 32 Sängerinnen und Sängern. Davon singen zehn Frauen im Sopran und 13 im Alt, fünf Männer singen im Tenor und vier im Bass. 32 Proben, 16 kirchliche und zwei weltliche Auftritte hatten sie zu meistern.

Als Höhepunkte bezeichnete Bausch das Fronleichnamsfest, bei dem der Chor nicht nur die Messfeier und die Prozession musikalisch mitgestaltete, sondern auch noch einen Blumenteppich legte. Auch an der Dekanats-Maiandacht und der gemeinsamen Feier der Seelsorgeeinheit an Christi Himmelfahrt im Tiefentalstadion in Burladingen nehme der Chor gerne teil, so Bausch. An allen Hochfesten, sofern diese in Melchingen gefeiert wurden, und bei vielen "normalen" Gottesdiensten und Vorabendmessen habe der Chor gesungen. Nach den Proben werde auch gerne und ausgiebig die Geselligkeit gepflegt. Und wie jedes Jahr hatte der Chor auch wieder einen Großputz im Melchinger Dorfmuseum.

Schriftführerin Agnes Huber ließ die einzelnen Unternehmungen nochmal detailliert Revue passieren. Kassiererin Ida Pfahler berichtete der Versammlung von einem ausgewogenen Kassenstand. Die beiden Kassenprüfer Rosa Maichle und Georg Haug bescheinigten ihr eine sehr ordentliche Kassenführung. Chorleiter Martin Metz sprach von einem arbeitsreichen, erfolgreichen, stressreichen, verlustreichen, aber auch von einem segensreichen Jahr für den Chor. Er arbeite gerne mit dem Chor, in dem jeder sein Bestes gebe.