Burladingen Hochbeet und Hackschnitzel

Burladingen-Gauselfingen. Geplant war die neue bunte Gemeinschaft in der Recksteinstraße damals, Ende der Achtziger, als alternatives, soziokulturelles Projekt aus mehreren Firmen, die sich mit ihren Gewinnen vor allem der Ökologie, der Kultur- und Jugendförderung widmen wollten. Die Mitglieder sollten aber nicht in der Fabrik wohnen, die Gründerväter wollten keinen Insel-Effekt, wollten sich nicht abgrenzen von den Alteingesessenen, sondern mitten in Gauselfingen wohnen. Aber die einstmals elf Firmen wurden nach und nach vom Strukturwandel gebeutelt, verabschiedeten sich vom Gemeinschaftsgedanken oder zogen, bis auf die Massivholz-Schreinerei des Gründungsmitgliedes Bernd Kappel, eben weg.

Jeff Köhnlein und der 63-Jährige Bernd Kappel sind noch übrig von der Gründergeneration. Kappel leitet den TSV Gauselfingen, ist längst angekommen mitten im Dorf, nicht nur bei seinen Fußballern beliebt, und das Wir-Projekt hat sich im Laufe der Jahre einfach immer wieder neu erfunden.

Was überdauerte, ist vor allem auch das Gemeinschaftsgefühl. In der Fabrik passiert nichts, was die Mitglieder vorher nicht gemeinsam diskutiert haben und beschließen. Da ist zwar längst eine andere Generation am Ruder, das "Wir" wird aber immer noch großgeschrieben. Zwei Wohngemeinschaften mit 17 Zimmern gibt es derzeit in der ehemaligen Fabrik. Die Bewohner arbeiten inzwischen nicht mehr in den Unternehmen, sondern eben außerhalb des ehemaligen Jercomagebäudes, sind aber aufgrund der Vereinsstruktur quasi ihre eigenen Vermieter.