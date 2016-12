Burladingen Herrliches Wechselspiel in der Kirche

Doch fortan sollten die Darbietungen von Applaus ungestört eine besinnliche Stimmung in das Gotteshaus zaubern. Gerlinde Hauser kündigte ein "unscheinbares Ereignis" an, als Gott "unter armseligen Umständen" Mensch geworden ist. Und schon las sie die allseits bekannten Bibelworte: "Es begab sich aber zu der Zeit…". Und so erzählten die Akteure – mal wörtlich, mal gesanglich, mal musikalisch – die Weihnachtsgeschichte. Unter der Leitung von Michael Eisele stimmte der Chor Weihnachtslieder an, und dann wieder leitete Joachim Gugel seine Musiker bei weihnachtlichen Weisen an. Es war ein herrliches Wechselspiel, das im Lied "Stille Nacht" seinen Höhepunkt fand. Der Heiland war geboren. Hier wechselten sich die beiden Vereine strophenweise ab. Wunderbar, wie sehr Sänger und Musiker harmonierten. Traditionsgemäß durften alle Anwesenden zum Schluss in "O du fröhliche" miteinstimmen.

Doch dieses Mal sollte man anschließend nicht in alle Richtungen auseinandergehen. Othmar Schneider lud alle dazu ein, im unter der Kirche liegenden Pfarrsaal noch bei Getränken und Würsten einige Zeit zu verweilen. Den Weg dahin säumten wärmende Feuerstellen. Viele Besucher gaben sich noch ein Stelldichein. Kaum jemand trat seinen Heimweg sofort an. Hier konnte die gehörte Geschichte noch nachwirken.