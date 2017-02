Burladingen Herr Wunderle erfindet wieder – aber was?

Was wurde nicht schon alles erfunden: das Rad, das Fahrrad, die elektrische Zahnbürste, der Bleistift, Eiscreme, Tempotaschentücher, Zündhölzer und vieles andere. Was bleibt da für den Herrn Wunderle noch zu erfinden?

Vielleicht eine Lolliaufmachmaschine (Lomama)? Es sollte schnell gehen, weil Herr Wunderle sich zu einem Erfinderwettbewerb angemeldet hat, und bald ist Abgabeschluss. Aber gute Erfindungen brauchen Zeit.

Bei Herrn Wunderle kommt ja nicht immer genau das heraus, was er sich vorgestellt hat, aber das, was herauskommt, ist meistens noch besser. Auf jeden Fall lustiger. Die Zuschauer dürfen also gespannt sein, was Gerald Ettwein sich diesmal wieder ausgedacht hat. Musik, Magie und "Mitmachsach‘" sind auch Teil des neuen Programms.