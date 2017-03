Burladingen Hector ist der große Star auf der Alb

Burladingen-Ringingen. Die Alpakas von der Schwäbischen Alb sind in Fachkreisen bestens bekannt. Die Züchter wissen, dass die Tiere aus Ringingen in Wettbewerben heiße Kandidaten für Preise und Pokale sind. Am Wochenende sind Karl-Johann Dorn, seine Lebensgefährtin Erika Maichle sowie Sohn Fabian wie im vergangenen Jahr mit ihrem Viehanhänger nach Ilshofen gefahren. Dort fand an zwei Tagen die größter Alpakaschau in Deutschland mit internationaler Beteiligung statt.

Insgesamt mehr als 30 Züchter präsentierten ihre aus den peruanischen Anden stammenden Kamele. Es waren Züchter dabei aus Deutschland, den Niederladen, Belgien, Luxemburg und Österreich. Am Ende wurde aus allen "Farb-Champions" das "Best of Show"-Tier ermittelt. Acht Tiere aus Ringingen wurden der Jury vorgeführt.

Karl-Johann Dorn, Erika und Fabian Maichle genießen in Züchter-Kreisen einen ausgezeichneten Ruf, ihre Tiere haben bei der Schau in Ilshofen wieder kräftig abgeräumt; sechs haben einen Preis oder Pokal gewonnen. Der Star unter den peruanischen Kamelen von der Burladinger Alb ist Junghengst Hector, der im vergangenen Sommer zur Welt gekommen ist. Es sei eine "Sensation", wie weit dieses Tier in seinem Alter bereits gekommen sei, freut sich Karl-Johann Dorn. In Zukunft seien von ihm weitere Erfolge zu erwarten.