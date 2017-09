Burladingen Hauptstraße wird zur Kurzparkzone

Wer dort parken will, wird wohl eine Parkscheibe benötigen

Erstens wurde zwar betont, dass Rathausmitarbeiter eigentlich zum großen Teil nicht in der Hauptstraße parken. Aber dass die Parkzeiten an der Hauptstraße befristet werden sollen, sei grundsätzlich schon geklärt und entschieden. Wegen der aktuellen Bauarbeiten an der Bahnhofstraße habe man das aber zurückgestellt. Der Plan sei gewesen, nach dem Abschluss dieser Bauarbeiten die Parkregeln in dem gesamten Gebiet neu zu fassen. Aber wenn die Situation in diesem Bereich aktuell so schwierig sei und das Problem so drängend, "dann können wir das auch vorziehen. "Klartext: Wer in der Hauptstraße parken will, wird demnächst wohl eine Parkscheibe brauchen.