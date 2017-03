Burladingen Hat Einbrecher Brand in Kindergarten gelegt?

Sollten die Gruppen nicht unter einem Dach zusammengebracht werden können, wird es auch äußerst schwierig sein, einen Dienstplan auf die Beine zu stellen. Denn St. Fidelis hat – ein Entgegenkommen für die berufstätigen Eltern – erweiterte Öffnungszeiten, die mit dem gleichen Personal an unterschiedlichen Stellen kaum zu halten sein würden.

Trotz allem, Silvia Wilhelm ist berührt von der Welle der Anteilnahme und den Hilfsangeboten, die per Mail und Telefon bei ihr eingegangen sind. "Die Solidaritätswelle rollt", kommentiert Wilhelm den guten Willen und die Hilfsbereitschaft vieler Burladinger Bürger. Aber sie sagt auch klar: "Wir müssen da Prioritäten setzen und das Wichtigste zuerst anschaffen. Sonst haben wir irgendwann einen Flohmarkt beieinander."

Derweil versuchen sich die Eltern in Selbsthilfe und organisieren die Betreuung ihrer Jüngsten so gut es geht. Denn der Kindergarten, das hat die für den Kindergarten zuständige Seelsorgeeinheit Burladingen-Jungingen in einer Presseerklärung noch am Freitag mitgeteilt, wird in dieser Woche auf keinen Fall mehr öffnen.