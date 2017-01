Burladingen Harry Ebert: Landrat schaltet sich in Streit ein

"Auch für Bürgermeister gilt: Sie haben keine Narrenfreiheit. Sie müssen die Bürger ihrer Stadt und deren gewählte Vertreter, also den Gemeinderat, respektieren und für ein gedeihliches Miteinander sorgen. Bürgermeister haben da eine Verantwortung", stellt Pauli, angesprochen auf den Streit, klar. Die Fraktionssprecher des Burladinger Gemeinderats, Dörte Conradi (CDU) und Alexander Schülzle (Freie Wähler), äußerten sich zwar deutlich, aber nicht allzu ausführlich, verweisen jedoch auf die Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Ob da die Bombe platzt?

Immerhin könnten möglicherweise einige der so saftigen Bemerkungen Eberts in Richtung der Gemeinderäte im Zusammenhang mit deren Besuch im Hechinger Wohnheim für junge Flüchtlinge den Tatbestand der Beleidigung erfüllen und, sofern ein Bürger oder ein Gemeinderatsmitglied sie zur Anzeige bringen sollte, strafrechtlich verfolgt werden.

Ebert hatte, wie berichtet, seinen Gemeinderäten vorgehalten, sie seien mit dem Besuch auf "Asylantenschau" gegangen. Zudem bezeichnete er sie als "Landeier". Der CDU-Fraktion warf er vor, sich in "Kadavergehorsam" der Parteivorsitzenden Angela Merkel gegenüber "von einem Sozialarbeiter des Landratsamts durch die Manege führen" zu lassen. Zudem erneuerte Ebert seine Kritik an dem Hechinger Wohnheim: In dem "Vollpensionsinternat" würden die jungen Flüchtlinge auf das "Leben in der Zivilisation" vorbereitet", was den Steuerzahler zigtausende Euro im Monat koste. Die Unterbringung der Flüchtlinge in Hechingen bewertete der Burladinger Rathauschef als "klaren Rechtsbruch"; besser wäre es seiner Meinung nach, diese per "One-Way-Ticket" zurück in deren Heimat zu schicken.