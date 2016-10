Burladingen Handballer stemmen Mammutveranstaltung

Die Schulsozialarbeit betreute eine Malstation und bei einem Schätzspiel konnten die fünf besten Schätzer einer jeden Klasse einen Handball gewinnen. Mit dabei waren die Grundschulen aus Burladingen und Hausen sowie die Vorschüler des katholischen und des städtischen Kindergartens.

Die 29 Helfer um den Organisator und stellvertretenden Abteilungsleiter Roland Klumpner waren an einem einheitlichen T-Shirt erkennbar. Klumpner zeigte sich am Ende mehr als zufrieden: "Heute lief alles wie geschmiert ab. Super geiles Jugendevent unter unserem Jugendmotto ›Stark im Team‹. Unglaublich, dass wir mit so viel Jugendspielern dieses Event so routiniert bewältigt haben." Unter den knapp 30 Helfern waren 17 Jugendspieler aus der E-, B- und A-Jugend.

Das Alter der Helfer reichte dieses Mal von zarten neun Jahren bei Lisa und Manuel bis zu 83 Jahren bei Leichtathletikurgestein Wendelin Acker, der ebenfalls fleißig mit anpackte.