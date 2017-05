Burladingen Häuslebesitzer auf Präsentierteller

Einer der Anlieger in der Heilenbergstraße, dessen Haushinterfront samt Terrasse direkt an der Kreisstraße und dem viel befahrenen Radweg hin nach Sonnenbühl grenzt, bat den Ortschaftsrat, bei der Stadtverwaltung darauf hin zu wirken, dass der Wall, der sein Grundstück vom Radweg und der Kreisstraße trennt, doch endlich begrünt werde. Der Erdwall, so wie er derzeit aussehe, sei ein "Schandfleck". Und: "Die Radfahrer gucken mir auf den Teller, wenn wir auf der Terrasse mal essen", gab der junge Familienvater zu bedenken. Er habe sogar angeboten, die Bepflanzung des Walls in Eigenregie in die Hand zu nehmen, die Stadt habe das aber abgelehnt. Für diesen Sommer habe er die Hoffnung auf einen Sichtschutz durch die Begrünung ja längst aufgegeben, aber vielleicht ließe sich für den Sommer 2018 dann ja endlich etwas machen, bat der Häuslebesitzer, der sich mit seiner Terrasse und dem Garten auf dem Präsentierteller fühlt.

In Juli-Sitzung geht es wieder um den Haushalt

Er blies damit ins gleiche Horn wie die Räte, die den Endausbau dieses Abschnittes der Heilenbergstraße schon forderten, als es bei einem der vorangehenden Tagesordnungspunkte um die Mittelanmeldungen für den Haushalt 2018 ging. Ortsvorsteher Locher hatte seine Räte gebeten, sich dazu einmal Gedanken zu machen, welche der Maßnahmen, die 2017 nicht verwirklicht wurden, 2018 und in welcher Reihenfolge auf der Liste stehen sollen. Die endgültige Entscheidung dazu soll erst in der Juli-Sitzung fallen. Aber es wird wohl wieder um Mittel für die Ruine Höllnstein, um das Gewerbegebiet und den Straßenbau gehen.

Vor allem die Straße zum Sportplatz, der durch das Waldstück Richtung Sonnenbühl erreichbar ist, müsste dringend verbessert werden, waren sich die Ortschafträte einig. Bei jedem stärkeren Regen schwemme es Material hangabwärts, das dann unten liegen bleibe. Außerdem hoffen die Räte, dass der Neubau der Brücke über die Lauchert, am Radweg Richtung Melchingen, so wie von der Stadt zugesagt, im Juni endlich in Angriff genommen wird. Die alte marode Brücke ist längst abgebaut, Spaziergänger und Radfahrer müssen sich aber derzeit für eine Seite der Lauchert entscheiden. Einen Rundweg aus der Tour zu machen, ist derzeit nicht möglich, weil ein Übergang fehlt. Zudem will der Ortschaftsrat darauf hinwirken, dass die Stadt ein weiteres großes Grundstück, das an das Baugebiet Eschle angrenzt, erwirbt, um hier weitere Bauplätze hinter Eschle V erschließen zu können.

Die Erbengemeinschaft will verkaufen

Die Erbengemeinschaft, der das große Grundstück gehöre, sei bereit, zu verkaufen, wusste Locher. In Eschle V werden es schon mal wohl um die zehn Plätze sein, wie der Ortsvorsteher auf Anfrage mitteilte. Aber: da viele junge Familien in Stetten bleiben wollen und sich hier wohlfühlen, wolle man auch darüber hinaus vorsorgen.