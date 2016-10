Burladingen Gute Aussichten für den Fichtenbestand im Stadtwald

Grund genug, dem Forstdirektor Hermann Schmidt und seinem Team der Revierförster immer mal wieder über die Schulter zu gucken und sich das eine oder andere in Sachen moderner Forstwirtschaft erklären zu lassen. Diesmal ging es um die Inventur im Schatzkästlein, denn die wird gerade von einem forstwirtschaftlichen Fachbüro, der Atalay Consult, aus Balve in Nordrhein-Westfalen gemacht.

Seit Juni sind vier Mitarbeiter der Firma damit beschäftigt, im Wald zu messen und zu vermessen. Forstingenieur Julius Paffrath erklärte den Kommunalpolitikern die Vorgehensweise. An bestimmten Messpunkten zählt er die Bäume und misst sie. Dabei wird die Baumart, Höhe, Dicke und Durchmesser ebenso katalogisiert, wie die Verjüngung, also der Wuchs kleiner Bäume rundherum oder die Schäden am Baum. Rund zehn bis zwanzig Prozent dieser Messpunkte werden dann noch einmal von einem Fachmann der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg nachkontrolliert.

Insgesamt wird rund ein Prozent der Waldfläche so genau vermessen. Nicht nur, dass damit in zehn Jahren dann an den exakt gleichen Stellen wieder untersucht und Aussagen über die Entwicklung des Waldes gemacht werden können, es kann bereits jetzt eine Aussage über den Wert und den Umfang des sogenannten Verjüngungsvorrates gemacht werden. Eine Inventur, wie sie in jedem Betrieb regelmäßig stattfindet.