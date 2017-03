Burladingen Gutachten zur Feuerwehr liegt jetzt vor

Bei Tag und bei Nacht stets bereit

Zwei Verkehrsunfälle zwischen Burladingen und Ringingen belegten zudem die gute Zusammenarbeit verschiedener Abteilungen aber auch, "dass die Feuerwehr Burladingen mit ihren zehn Einsatzabteilungen für die Sicherheit der Bürger bei Tag und bei Nacht bereit ist."

Die Feuerwehr Burladingen hatte zum 31. Dezember 2016 insgesamt 384 Mitglieder, darunter 242 aktive Ehrenamtliche. Die 53 Jugendlichen würden den Altersschwund in den kommenden Jahren nicht auffangen können: "Uns fehlt der Nachwuchs".

Und dabei gelte es, so Pilic, heute schon zu überlegen, wie die Feuerwehr in fünf Jahren aufgestellt sein soll. Denn das Feuerwehrgesetz schreibe vor, dass die Leistungsfähigkeit an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden soll. Die Vorgabe, dass die Feuerwehr nach der Alarmierung in zehn Minuten vor Ort sein muss, könne knapp eingehalten werden. Die Tagesverfügbarkeit werde allerdings zu einem immer größer werdenden Problem. Viele der Feuerwehrleute arbeiten nicht mehr in der Nähe des Gerätehauses, die Verkehrssituation sei auch deutlich angespannter und einige, vor allem Führungskräfte in ihren Firmen, könnten ihren Arbeitsplatz wegen eines Einsatzes nicht mehr so einfach verlassen.

Pilic mahnte auch die Abteilungen, dass es zu einer schlagkräftigen Wehr gehöre, genügend Personal für den Atemschutzeinsatz zur Verfügung zu stellen. Mit dem Nachweis von gültigen ärztlichen Untersuchungen und den jährlich erforderliche Belastungsübungen könnten einzelne Mitglieder die Gesamtwehr da unterstützen.

Den Bericht der 80-Mann-starken Feuerwehrabteilung gab Alterspräsident Johann Pfister ab. Er berichtete, dass bei großen Veranstaltungen, wie etwa Töpfermarkt oder Maimarkt die Senioren durchaus noch ihren Beitrag leisten. Auch beim Warten und bei Fahrten anlässlich von Werkstattbesuchen der Feuerwehrfahrzeuge sind sie im aktiven Einsatz und entlasten die Kameraden.

Bei der Jugendfeuerwehr gab es einen Wechsel. Matthias Berger, seit sieben Jahren Chef der Jugendwehr, zog sich in die zweite Reihe zurück. Er überlässt sein Amt Manuel Blendin, bleibt aber dessen Vize. Berger zog eine durchaus positive Bilanz. 38 Jugendliche seien in seiner Amtszeit in die Reihen der Aktiven gewechselt, 70 seien aufgenommen worden. Statt 42 habe die Jugendfeuerwehr jetzt 53 Mitglieder.

Ein Grußwort entrichtete Wolfgang Jetter, der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Zollernalb. Er betonte, dass sich Kreisbrandmeister Stefan Herrmann sehr um die gute Ausstattung seiner Wehren bemüht habe. Statt 800 000 Euro, wie im Vorjahr, seien im Jahr 2016 Anträge in Höhe von 1,2 Millionen bewilligt worden. Gewünscht hatten die Wehren sich insgesamt Maßnahmen in Höhe von zwei Millionen Euro.

Musikalisch angestimmt wurde die Hauptversammlung vom Musikverein Stetten/Hörschwag unter der Leitung von Robert Hinderer.