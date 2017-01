Burladingen Grupp will in Ebert-Streit schlichten

Burladingen. Grupp will erreichen, dass sich Bürgermeister Harry Ebert mit Dörte Conradi (CDU) und Alexander Schülzle (Freie Wähler) an einen Tisch setzt. Die beiden Gemeinderäte waren vor einer Woche aus Protest von ihren Ämtern als Fraktionsvorsitzende zurückgetreten.

Entzündet hat sich der Streit schon vor Wochen an Eberts Kritik an der Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge im Landkreis, die seiner Ansicht nach zu teuer ist und aus nicht benannten Gründen auf Kosten von sozial schwachen Familien gehen soll. Als der Gemeinderat als Reaktion sich ein eigenes Bild im Flüchtlingsheim machte, kommentierte Ebert dies per Internet auf unflätige Weise.

Spannungen zwischen Gemeinderat und Bürgermeister hatte es vorher schon gegeben, das war nun der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Der Gemeinderat stand geschlossen gegen den Bürgermeister auf. Burladingen wurde wieder mal in überregionalen Medien im Zusammenhang mit rechtsorientiertem Gedankengut genannt.